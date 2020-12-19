شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تهبط مع انحسار الزيادة المدفوعة بالتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع، الجمعة، متأثرة بالضبابية التي تكتنف حزمة التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا، في حين بلغت أسهم تسلا أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم توقعات إضافتها إلى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع المقبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.51 نقطة، بما يعادل 0.38 بالمئة، إلى 30187.86 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 12.78 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 3709.7 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 9.11 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 12755.64 نقطة. (رويترز)