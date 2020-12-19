شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات أبوظبي تثمن استئناف الأنشطة الاقتصادية لدفع عجلة النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ثمنت فعاليات اقتصادية بدء لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا المستجد في إمارة أبوظبي ببدء العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة خلال أسبوعين، موضحين أن هذه التوجيهات سيكون لها أثر بالغ وكبير في تنشيط ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأكد هؤلاء أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد مراحل أولية من التعافي والتحسن ومواصلة الجهات والشركات الاقتصادية لأعمالها وإطلاق المشاريع العقارية والسياحية وغيرها.

قال عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة: «إننا على موعد لإحداث حركة نشطة وفاعلة مع استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث نتوقع حدوث تحسن في مختلف القطاعات خاصة القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الهامة وتعتبر الأسعار به مناسبة للغاية بغرض الاستثمار والإقامة ومع دخول مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الدولة للاستفادة من الفرص المزايا والخيارات الاستثمارية التي توفرها لهم وبيئة الأعمال النشطة التي تمكنهم من إطلاق مشاريعهم من الإمارات».

وأضاف الظاهري «كما أن قطاعات مثل الفنادق والمعارض ستشهد انتعاشاً كبيراً خاصة مع اعتدال درجات الحرارة الذي يشجع الأفواج السياحية والزوار على القدوم إلى أبوظبي».

دعم الأنشطة الاقتصادية

قال محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة:«إن هذه القرارات من شأنها أن تدعم الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز المرحلة السابقة التي أظهرت مدى التزام الشركات والأفراد بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها الجهات المعنية في الدولة».

وأضاف الظاهري:«نأمل أن تشهد الفترة القادمة حركة نشطة وأن تستفيد الشركات الوطنية من المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها «أدنوك» خاصة مع ترسية مزيد من العقود والامتيازات، إلى جانب أن يشهد القطاع السياحي حركة نشطة، حيث يعتبر من القطاعات الهامة التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة».

الموسم المثالي

ومن جهته قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار:«إن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي يؤكد نجاح أبوظبي في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والعمل على معاودة الحركة الاقتصادية خاصة مع ما نشهده من مراحل أولية للتعافي تمثلت في إطلاق مشاريع عقارية في أبوظبي، والإعلان مؤخراً عن ترسية «أدنوك» مجموعة من الامتيازات، وما سيشهده القطاع السياحي مع حركة نشطة خاصة أن الفترة الراهنة تعتبر الموسم المثالي لقدوم السياح والزوار الأجانب إلى أبوظبي لقضاء إجازة رأس السنة والاستمتاع بالأجواء الممتعة بها».

وأضاف المحيربي:«نتوقع خلال الفترة المقبلة حركة نشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة مع الخطوات الهامة التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، وتوقعات دخول المزيد منهم إلى الدولة بغرض العمل والاستثمار والإقامة وشراء العقارات والاستثمار بها».

عودة الحياة

قال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية:«إن هذا القرار مفرح للغاية، وقد بدأنا نشهد عودة الحياة إلى طبيعتها وهذا سيدعم الحركة الاقتصادية كثيراً وسيدعم السياحة، وينشط العديد من القطاعات، ولا بد من التذكير أنه سيجري المحافظة على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين».

وأضاف العفيفي:«إن هذه القرارات هامة للغاية لدعم الاقتصاد وبداية عودة التعافي والتحسن مما يعزز من ثقة المستثمرين ويدفع لقدوم مزيد منهم إلى الدولة بغرض الاستثمار وإطلاق أعمالهم التجارية».

القطاع السياحي

قال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاون أبوظبي:«إن عودة الأنشطة الاقتصادية ستدفع لمزيد من الزخم والنشاط، وسيتزامن ذلك مع إجازة الشتاء، مما سيسهم في تحسن القطاع السياحي والفندقي مما يتيح قدوم أفواج سياحية من الخارج وعدم اقتصار العمل على السياحة الداخلية فقط».

وأضاف إبراهيم: «وإن هذا الأمر سيسهم في رفع إشغالات الفنادق وتحقيق إيرادات أعلى، وتحسن الحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة في ظل توقعات العديد من مراكز الدراسات بأن التعافي في الإمارات سيكون الأسرع والأفضل».

تعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية وترفيهية

من جهته أكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة نيرفانا للسفر والسياحة أن القطاع السياحي على موعد من التحسن والانتعاش بفضل هذا القرار، مشيراً إلى أهمية استئناف حركة السفر إلى الخارج وقدوم الأفواج السياحية إلى الدولة حيث من شأن هذا الأمر أن يحسن أداء القطاع ويعاوده إلى مستوياته المرتفعة.

وذكر العلي أن قطاع الترفيه السياحي سيشهد حركة نشطة خاصة أن أبوظبي تضم مجموعة من المدن الترفيهية العالمية التي استقطبت ملايين الزوار بالسابق، وأن القرار سيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وترفيهية.



حمد العوضي: إدارة الأزمة بجدارة



قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:«نجحت دولة الإمارات قيادة وشعباً وجميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في إدارة هذه الأزمة بجدارة، وقد شكلت الإمارات نموذج عمل مميزاً على مستوى العالم في التصدي للأزمة، حيث اتخذت جميع الإمارات إجراءات احترازية لصمان أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في التصدي لهذه الأزمة والحد من آثارها».

وأضاف العوضي«قامت إمارة أبوظبي بالعديد من الجهود والخطوات لحماية القطاع الاقتصادي، واتخاذ إجراءات غلق وتبعها افتتاح تدريجي لعدد من الأنشطة والمرافق بشكل مدروس بالتزامن مع حزم تحفيزية للقطاع الخاص لتجاوز الأزمة، وأن الافتتاح الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية يأتي نتاجاً للجهود التي اتخذتها الجهات المحلية والتزام الأفراد للتصدي للجائحة، وهناك مسؤولية كبيرة على الجميع من أجل حماية المكتسبات التي جرى تحقيقها خلال العام ولا تزال الوقاية خير من العلاج».



يوسف علي: بيئة آمنة



يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية بشأن خبر استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي:«نرحب ترحيباً كبيراً بإعلان استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والثقافية، والترفيهية في إمارة أبوظبي، وأود أن أسجل خالص امتناننا وتقديرنا للقيادة الحكيمة والجهات المعنية الذين لم يبخلوا بجهودهم وقدموا دعمهم اللامحدود في توفير بيئة آمنة لجميع الجنسيات المقيمة في هذا البلد العظيم طيلة فترة تفشي هذا الوباء».

وأضاف علي «لقد حظيت هذه المبادرات غير المسبوقة باحترام وتقدير كبير في العالم بأكمله، ولا سيما التطورات السريعة في مجالات الرعاية الصحية وتطوير اللقاحات، آمل بصدق أن نتمكن جميعاً من العودة إلى حياتنا الطبيعية مع الحفاظ على جميع الاحتياطات الواجبة في أقرب وقت ممكن».