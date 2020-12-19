شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توريد 30 ألف طن أرز أبيض لصالح وزارة التموين يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية فى توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول شهر يناير المقبل فى إطار حرص الشعبة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا حيث لم تشهد الأسواق حدوث أى أزمات فى نقص السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية وأيضا زيارة فى الأسعا، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأضاف "شحاتة"، أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية عام 2021، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز.

وأكد رجب شحاتة، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات التموينية، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الآخرى، وأنه سيتم بدء التوريد اعتبارا من شهر يناير المقبل بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل اجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.