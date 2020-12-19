شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1,67 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1,6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرًّا.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق : إن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرًا بلغ 3.6 مليار دولار من أصل 5.2 مليار دولار أقر المجلس بصرفها على شرائح في مواجهة تداعيات أزمة كورونا .

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