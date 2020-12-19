شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"التنمية الصناعية" يستبعد طرح أراضى جديدة الربع الأول من2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح أراضى جديدة بالربع الأول من العام 2021، في حين تعمل الهيئة على مراجعة الأراضي التي جرى تخصيصها للمستثمرين والشركات خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أنه لا نية في الفترة الحالية لطرح أراضى جديدة في ظل عدم استغلال كافة القطع التي تم طرحها خلال السنوات الماضية، وهناك عدد كبير من الأراضي التي تم إتاحتها في طروحات سابقة ولم يتم تدشين مشروعات عليها.

وأوضح، أن الحكومة عازمة على تحقيق التنمية للقطاع الصناعي، والعمل على تسهيل إجراءات التعامل مع كافة المؤسسات ذات الصلة والتي من شأنها تخيف الإجراءات على المستثمرين، لكن في الفترة الحالية يتم تركيز جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مراجعة قطع الاراضي التي تم طرحها.

وكانت هيئة التنمية الصناعية فتحت باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، 23 يونيو 2020 باتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة، بحسب موقع الخريطة الإليكترونية للأراضى الصناعية.

وحصل ”الخليج 365” على خريطة توزيع الأراضى موزعة كالتالي، القطامية بالقاهرة 4 قطع بمساحة 7032 متر، المحلة بمحافظة الغربية اتاحة 37 قطعة أرض 27248 متر، العاشر من رمضان عدد 51 قطعة بمساحة 303886 متر، طيبة فى الأقصر 9 قطع بمساحة 54799 متر، قنطرة شرق بالاسماعلية 45 قطعة أرض بمساحة 39460 متر.

كما تم اتاحة 33 قطعة أرض فى برج العرب بالإسكندرية بمساحة 106000 متر، و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط 6995 متر، و329 قطعة أرض فى مدينة السادات بالمنوفية بمساحة اجمالية 746061 متر، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 متر، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 متر، 19 قطعة أرض فى بورسعيد بمساحة 38844 متر، وفى نجع حمادى بقناة تم اتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 متر .