شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة..7 عموميات و3 شركات توزع أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 10 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، مقسمة بين انعقاد عمومية 7 شركات على رأسها القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لمناقشة إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى 600 مليون جنيه، وتوزيع 3 شركات أرباح نقدية على المساهمين، وهم رواد السياحة، المهندس للتأمين، مطاحن شمال القاهرة.

تبدأ سلسلة اجتماعات الجمعية العامة لشركات البورصة، من شركة نايل سيتي للاستثمار، والتي ستنظر اليوم السبت، اعتماد المراكز المالية للشركة عن الفترات المنتهية في 31 مارس 2020 و30 يونيو 2020 و19 سبتمبر 2020، تمهيداً لإرسالها لمراقبي الحسابات لإصدار تقريرهم عليها، وتعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس.

ويوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الجاري، تعقد 3 عموميات لشركات بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، السويس للأسمنت، وتنظر الأولى الموافقة على قبول اعتذار مراقب الحسابات، وقبول تعيين هشام أحمد لبيب مراقباً لحسابات الشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لطلبات الترشيح عن طريق الاقتراح السري، كما ستناقش النظر في تقديم أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم، عرض الشراء لقطعة الأرض المملوكة للشركة بجنوب بورسعيد والمقام من هاني حامد حسنين، بمبلغ وقدره 550 ألف جنيه، وتفويض مجلس الإدارة لتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم قيمة عادلة قطعة الأرض.

فيما تناقش الجمعية العامة لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة على ضوء التغيرات التي طرأت على عضوية المجلس، وكذا ما طرأ على هيكل المساهمين في ظل ما أسفر عنه عرض الشراء الإجباري المنفذ في 26 نوفمبر الجاري، كما ستناقش إقرار التعديلات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة، وتناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل نص المادتين 21 و28 من النظام الأساسي للشركة فيما يخص عدد أعضاء المجلس والعدد المطلوب لصحة الانعقاد.

وتناقش شركة السويس للأسمنت، إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة على ضوء التغيرات التي طرأت على عضوية المجلس، وكذا ما طرأ على هيكل المساهمين في ظل ما أسفر عنه عرض الشراء الإجباري المنفذ في 19 نوفمبر الجاري، كما ستناقش الموافقة على عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال 2020، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة، وتناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل نص المادتين 20 و26 من النظام الأساسي للشركة، فيما يخص عدد أعضاء المجلس والعدد المطلوب لصحة الانعقاد.

وفي سياق آخر ينتهي الحق في كوبون مطاحن شمال القاهرة لمشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الجاري.

وفي اليوم التالي، تعقد شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء إذا لزم الأمر، وتعقد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى 600 مليون جنيه.

وتختتم شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، مارثون الجمعيات العامة، بعقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 23 ديسمبر للنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020.

وتوزع شركتي رواد السياحة-رواد، المهندس للتأمين، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، كوبونات مدفوعة، إذ توزع الأولى القسط الرابع بقيمة 0,375 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من يوم الخميس، وتوزع الثانية كوبون الدفعة الثانية من كوبون بقيمة 0.233 جنيه للسهم.