أمريكا تدرج شركات صينية إلى القائمة السوداء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 60 كيانا، العديد من بينها صيني، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة جزئيًا للصين، في محاولة تقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي.

وتهدف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من خلال إضافة الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات إلى قائمة الكيانات المدرجة على القائمة السوداء الأمريكية، إلى الحد من قدرة الشركة على الحصول على تقنيات معينة أمريكية الصنع. وتعني الإضافة إلى القائمة أنه يجب على المصدرين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على ترخيص في أي وقت يريدون فيه البيع للشركة الصينية.

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: "لن نسمح أن تساعد التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة في بناء جيش لخصم مولع بالقتال".

وصرح مسؤول تجاري كبير للصحفيين بأنه يعتقد أن العشرات من الكيانات الصينية الأخرى التي أُضيفت إلى القائمة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو في دعم الجهود العسكرية الصينية.