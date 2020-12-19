شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يتخلى عن مكاسبه ويغلق على انخفاض طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا يزال المستثمرون يتابعون عن كثب تداعيات الضريبة التي كشفت عنها الحكومة الروسية في الآونة الأخيرة على صادراتها الزراعية من أجل تقليل أسعار السلع الغذائية في سوقها المحلي.



كانت روسيا قد كشفت عن أنها تنوي فرض ضريبة على صادراتها من الحبوب خاصة القمح بداية من الأول من يناير/كانون الثاني وحتى الثلاثين من يونيو/حزيران القادمين.



وفي سياق منفصل، أعلنت أوكرانيا حصاد ما يقرب من 25.28 مليون طن من القمح عام 2020 مقارنة بحصاد 28.33 مليون طن عام 2019.



وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 6.08 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 6.14 دولار وأقل سعر عند 6.04 دولار.