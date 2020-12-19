نجيب ساويرس يوجه رسالة للحكومات بعد قرار إلغاء الحفلات فى رأس السنة

دعا رجل الأعمال نجيب ساويرس الحكومات في العالم إلى استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر والقيود المغروضة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الاحتفالات ليست فقط بالسنة الجديدة ولكن بنهاية سنة تعيسة محزنة.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع تويتر:"على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص لكورونا لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض و خراب بصراحة سنة تقرف ".

نجيب ساويرس عبر تويتر نجيب ساويرس عبر تويتر

يأتي ذلك في الوقت الذى تستعد كل دولة فى الاتحاد الأوروبى لعيد الميلاد بطريقتها الخاصة، على الرغم من أن جميعها تقريبا ستفرض قيودا صارمة للحد من عدوى فيروس كورونا، لكنهم قرروا جعل الإجراءات أكثر مرونة فى أيام ليلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تحظر إيطاليا السفر من 21 ديسمبر إلى 6 يناير ، والسفر بين البلديات في عيد الميلاد ، وعيد 26 ورأس السنة الجديدة ، باستثناء حالات العمل والضرورة والصحة أو العودة إلى الوطن، ولن يكون من الممكن المغادرة بدون مبرر من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا ، وهو ما يعادل حظر التجول في إسبانيا.

كما تستعد الدولة الألمانية لتخفيف القيود للسماح بالاحتفال بالأعياد مع العائلة أو الأصدقاء ، ورفع الحد الأقصى لعدد الاجتماعات إلى عشرة ، دون احتساب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا،

وتواجه فرنسا احتمالات تمديد إجراءات الإغلاق المقرر رفعها الأسبوع المقبل، في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ، حيث زادت عن ضعف المستويات التي كانت تستهدفها الحكومة الفرنسية.

وستخفف المملكة المتحدة القيود بين 23 و 27 ديسمبر للسماح بلم شمل العائلات في عيد الميلاد ، على الرغم من أنه في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لن تتمكن سوى العائلات المكونة من ثلاث "فقاعات" من الالتقاء معًا.