شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء خلال الأسبوع المنتهى..و"الكويت" تقود الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، مدفوعة بتحسن أسعار النفط بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشروع قانون مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وطلب قوي لشركات التكرير في آسيا وانخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يخفض تكلفة النفط بالعملات الأخرى.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.78% رابحاً 67.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8711.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليار سهم بقيمة 58.6 مليار ريال سعودي عبر تنفيذ 2.2 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 38 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.143 مليار ريال سعودي.





بورصة دبىوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.42% رابحاً 10.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2550.29 نقطة، وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.07%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.44%.





بورصة أبوظبيقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.51% رابحاً 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5135.21 نقطة، وزاد ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.49% أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.66%.





بورصة البحرين كما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.2% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1493.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.97 مليون سهم بقيمة 2.72 مليون دينار بحريني.

وقفز ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 0.17%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.19% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.64 %، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.35%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.11% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.





بورصة مسقطصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.16% رابحاً 5.85 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 29.74 مليون سهم بقيمة 6.45 مليون ريال، في حين خسر رأس المال السوقي 34.24 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.115 مليار ريال.

وتصدرت القائمة الخضراء ببورصة مسقط، سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 20%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.57%، فيما تصدرت القائمة الحمراء، سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 9.92%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.09%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 7.27%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد المؤشر العام بنسبة 1.48% رابحاً 82.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5642.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.29% رابحاً 78.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6176.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.04% رابحاً 91.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4589.46 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 1% رابحاً 46.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4664.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 1.22 مليار سهم بقيمة 245.92 مليون دينار عبر تنفيذ 49.6 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 463 مليون دينار ليغلق عند مستوى 32.8 مليار دينار.