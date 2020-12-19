شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" ينخفض بأكثر من 2% رغما لكشف عن المزيد من الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من إعلان الشركة الأمريكية للمزيد من الاستثمارات في قطاع السيارات لتثبيت أقدامها وتعظيم إيراداتها.



وكشفت "جنرال موتورز" عن خطتها لاستثمار ما يقرب من 23 مليون دولار في شركة لصيانة السيارات تحمل اسم "يوشي"، وهي ثاني مرة تستثمر فيها "جنرال موتورز" في هذه الشركة على وجه الخصوص.



وسوف تسهم هذه الاستثمارات في تطوير عملية التوظيف والتوسع في أعمال "يوشي" خلال السنوات القليلة المقبلة مع التعافي من آثار جائحة "كورونا".



كانت "يوشي" قد تأسست عام 2015 لإمداد السيارات بالوقود عند الطلب عن طريق تطبيق لها على الجوال حيث أنه عند تعطل إحدى السيارات لنفاد الوقود، يمكن أن تأتي مركبة محملة بالوقود في المكان الذي تتواجد به.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 41.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 42.05 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.