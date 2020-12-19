شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب التطورات على صعيدي "كورونا" ومفاوضات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



وتستعد السلطات الطبية الأمريكية لتوزيع جرعات من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك".



هذا، وقد أكد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي على أنهم يقتربون من إبرام اتفاق لضخ حزمة مالية ثانية بقيمة تزيد 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26.033 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1%، فيما بلغ أعلى سعر في الجلسة عند 26.350 دولار وأقل سعر عند 25.865 دولار.