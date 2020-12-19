شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع استمرار محادثات "بريكست" دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار الترقب في الأسواق لنتائج محادثات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي لم تتمخض بعد عن اتفاق يحول دون خروج غير مرن للندن من التكتل الموحد.



ويرى محللون أن نتائج المفاوضات سوف تؤثر بشكل كبير على تحركات العملة البريطانية في تعاملات يوم الإثنين القادم حيث أن الجنيه الإسترليني عرضة لحركة قوية سواء نحو الانخفاض أو الارتفاع.



وأشار محللو بنك "بي إن بي باريبا" إلى أن التحركات الإيجابية للجنيه الإسترليني على مدار العام الجاري كانت بفعل توقعات بإمكانية التوصل إلى صفقة تجارية بين لندن وبروكسل.



كان رئيس المفوضية الأوروبية "ميشيل بارنييه" قد أكد على أن المفاوضات مع الجانب البريطاني تشهد تقدما ملموسا وشدد على أن اتفاقا يلوح في الأفق قبل نهاية المهلة المقررة للمفاوضات في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3505، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3589 وأقل سعر عند 1.3474.