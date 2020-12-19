شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الكندي رغم صدور بيانات التجزئة الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية واستمرار التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالي من جائحة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا ارتفع بنسبة 0.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، واستقر المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – في نوفمبر/تشرين الثاني في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



هذا، ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بجائة كورونا مع استمرار الزيادة في الإصابات والوفيات عالميا.



ورغم ذلك، تحاول الكثير من الدول شراء شحنات من لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس التاجي مثل لقاحي "موديرنا" و"فايزر – بيونتك".



كانت كندا قد أعلنت اعتماد لقاح "فايزر – بيونتك" للاستخدام الطاريء في البلاد واحتاء تفشي المرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7824، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7864 وأقل سعر عند 0.7821.