شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج عن أول نظام تصويت إلكترونى للشركات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، التابعة للبورصة المصرية، أول نظام للتصويت الإلكتروني في مصر، وذلك لتسهيل انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية إلكترونياً، معتمد من هيئتي العامة للرقابة المالية والعامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي ذلك في إطار جهود إدارة البورصة لضمان استمرار العمل مع الحد من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن النظام الجديد.





س- بداية ما هو نظام التصويت الإلكتروني للتصويت؟ج- نظام التصويت الإلكتروني هو تطبيق جديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات مستخدماً أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، ويستخدم في عقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، وهو ما يساهم في تفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.





س- وهل تتيح القوانين المصرية استخدام النظام الإلكتروني في التصويت؟ج- نعم يتفق النظام الجديد للتصويت الإلكتروني مع قانون 159 لسنة 1981 المنظم للشركات المساهمة، والذي استحدث في تعديلاته الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات، و نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاءً بإعداد ملف الكتروني نهائي بنتائج التصويت





س- ما هي متطلبات استخدام نظام التصويت الإلكتروني؟ج- لاستخدام الشركات النظام الجديد، يجب أن يقوم ممثل الشركة الراغبة في استخدام النظام أن يقوم بتحميل ملف يتضمن قائمة ببيانات المساهمين بعد الحصول عليه من (شركة مصر للمقاصة) في صيغة) (excel‏ ونسخة مطبوعة معتمدة (pdf) ومطابقة النسختين.





س- وما هي مزايا النظام الجديد؟ج- يضم النظام الجديد عدة مزايا أبرزها:

1- ‏تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين.

2- مساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد.

3- إقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها .

4- يمكن نظام التصويت الالكتروني الجديد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية وكذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

5- ‏يضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

6- يسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.

7- يتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني.





س- كم عدد الشركات التي استخدمت نظام التصويت الإلكتروني؟ج- استخدمت 53 شركة نظام التصويت الإلكتروني منها 31 شركة مقيدة، وبلغت نسبة التصويت الإلكتروني 89%، و10% بشكل فعلي، و1% عبر الهاتف.





س- وكم عدد الجمعيات والاجتماعات التي استخدمت نظام التصويت؟ج- بلغت عدد الجمعيات والاجتماعات التي استخدمت نظام التصويت الإلكتروني، 111 جمعية واجتماع، موزعة بين 53 عمومية عادية، و39 عمومية غير عادية، و19 اجتماعاً.