شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات مع ترقب مفاوضات التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب بالأسواق لأحدث المستجدات على صعيد حزمة التحفيز المالي.



وأكد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي على أنهم يقتربون من إبرام اتفاق لضخ حزمة مالية ثانية بقيمة تزيد 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم ي مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بنسبة 10.6% في الربع السنوي الثالث، لكن باقل من توقعات المحللين.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة للبدء في توزيع جرعات من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا بعد البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.35 (ما يعادل 86 نقطة) إلى 30217 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 12735 نقطة، في حين انحفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3708 نقاط.