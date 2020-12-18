شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 18-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 18-12-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة الإسكان بدء جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمدينة، كما رصد الخليج 365 ، منح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية.

الإسكان تعلن بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بالفيوم الجديدة..الأحدأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1 ، 4)، والحى الثانى المجاورات (1 ، 2 ، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة. الإسكان تعلن بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بالفيوم الجديدة..الأحدأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، فى تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1 ، 4)، والحى الثانى المجاورات (1 ، 2 ، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى (127 - 128)، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام (15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 - 210)، يوم الأحد 20/12/2020.



محمد معيط رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام «الاستحقاق» من الطبقة الأولىمنح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر، فى إطار حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون المشترك فى شتى المجالات. رئيس كوريا الجنوبية يمنح وزير المالية وسام «الاستحقاق» من الطبقة الأولىمنح رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده المتميزة فى تذليل العقبات وحل المشاكل التى تواجه الشركات والاستثمارات الكورية بمصر، فى إطار حرص البلدين على تعزيز سبل التعاون المشترك فى شتى المجالات.

كما منح المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية؛ لدوره البارز فى تمكين الشركات الكورية من إيجاد فرص لدخول السوق المصرية، وكان من المقرر أن يقوم الرئيس الكورى بنفسه خلال زيارته لمصر بتقليد الوسام لكل منهما إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

قام سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، نيابة عن رئيس كوريا الجنوبية «مون جاى. إن»، بتقليد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى، كما قام بتقليد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى، وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الثانية، فى حفل تكريم قال عنه السفير الكورى: «إننا نجتمع للاحتفال والاعتراف بإسهامات اثنين من الشخصيات البارزة التى ساعدت فى تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر».

البترول: 1.4 مليون دولار منحة أمريكية لإعداد دراسة جدوى تطوير مصفاتي تكريرشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع اتفاقيتي المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى شركتي العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول، لتوفير أوجه الدعم المالي والفني لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفاتي التكرير بالشركتين. البترول: 1.4 مليون دولار منحة أمريكية لإعداد دراسة جدوى تطوير مصفاتي تكريرشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع اتفاقيتي المنحة المقدمة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى شركتي العامرية لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول، لتوفير أوجه الدعم المالي والفني لإجراء دراسات جدوى تطوير مصفاتي التكرير بالشركتين.

وتهدف الدراسة الخاصة بشركة العامرية إلى تحسين كفاءة المصفاة بنسبة 25% وخفض الانبعاثات بنسبة 20% من خلال دراسة نظم إدارة الطاقة وتحسين أداء العمليات وزيادة معدل الميكنة في المصفاة، فيما تهدف الدراسة الخاصة بشركة السويس لتصنيع البترول إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاة وزيادة إنتاجية البنزين وتحسين جودته بما يتوافق مع المعايير العالمية للوقود من خلال تحديث وزيادة قدرة مجمع النافتا الحالي والذى يعد هدف أساسي لدراسة الجدوى، ووقع الاختيار على شركة (UOP) الأمريكية لإجراء هذه الدراسة ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

التخطيط: 6.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بمحافظة الدقهلية 2020/2021أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الدقهلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. التخطيط: 6.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بمحافظة الدقهلية 2020/2021أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الدقهلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية، أوضحت "السعيد"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 389 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرامارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة. أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرامارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 705 جنيها

عيار 21 يسجل 823 جنيها

عيار 214 يسجل 940 جنيها

الجنيه الذهب 6584 جنيها

أونصة الذهب 1885 دولار