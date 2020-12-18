شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر تتقدم 65 مركزا فى عالم الإنترنت خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو طلع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتقدم 65 مركزا فى عالم الإنترنت فى عام واحد، مضيفا أن العطل الذى حدث فى جوجل كان فى الشبكة المعلوماتية للشركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن العاصمة الإدارية ستضم أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى العالم العربى.

وتسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.