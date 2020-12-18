شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تواصل مكاسبها مدعومةً بالقلق حيال نفص المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليواصل المعدن الصناعي مكاسبه بدعم من المخاوف حيال نقص المعروض العالمي.



وكان الألمنيوم قد سجل أمس أعلى مستوى له في عامين في أعقاب توقعات بإمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على أحد الشركات الكبرى عالميا في إنتاج الألمنيوم والألومينا.



وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا لنظرائهم الأمريكيين بأن الروسي "أوليج ديريباسكا" لا يزال يهيمن على شركة "روسال إنترناشونال" المنتجة للألمنيوم، وهو شخصية تثير قلق الولايات المتحدة وربما تدفع واشنطن لإعادة فرض عقوبات على الشركة.



وحال إعادة فرض أمريكا عقوبات ضد "روسال"، ربما يؤثر ذلك على ما يعادل 6% من المعروض العالمي من الألمنيوم نظرا لضخامة حجم إنتاج الشركة الروسية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.03 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 0.9% إلى 2053 دولار للطن.