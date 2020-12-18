شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بصدد تكبد خسارة أسبوعية بفعل الخطط التحفيزية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن تظل العملة الأمريكية بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل انحسار الطلب عليها كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال ، بفضل الخطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.03 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.82 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.82 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أكثر من عامين ونصف عند 89.73 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بأكثر من 0.9 % ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، فى ظل إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس مستويات قياسية جديدة، وقفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير الماضي، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

وتعاذ تلك المعنويات إلى خطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ،والتي تهدف إلى دعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعتبر أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

قال بعض النواب والمساعدين إن مفاوضي الكونغرس يقتربون من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات مالية جديدة فى البلاد بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

وتماشيا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.25% ،وتوقع استمرارها عند هذا النطاق لعدة سنوات قادمة ، وتعهد بمواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

وقال المركزي الأمريكي إنه سيشتري ما لا يقل عن 120 مليار دولار شهريا من السندات حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الأهداف الاقتصادية.