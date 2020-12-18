شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلى عن ذروة 3 أشهر بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن المعدن الأبيض بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 25.65$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.05$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.06$ .

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 26.10$ للأوقية ، بفضل صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 7% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

سجل مؤشر الدولار بالأمس أدنى مستوى فى أكثر من عامين ونصف عند 89.73 نقطة ، عاكسا الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

المعنويات القوية فى أسواق المال العالمية ،كانت العامل الأساسي فى الخسائر الحادة للعملة الأمريكية ، حيث تسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر العالية.

وتلك المعنويات تعاذ إلى العديد من الأسباب ، منها التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، والبيانات القوية عن الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا ، واقتراب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق تجاري ، بالإضافة إلى خطط التحفيز المالي والنقدي فى الولايات المتحدة لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أزمة كورونا.