شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 تفاصيل أسعار الذهب اليوم 18-12-2020 في مصر، حيث ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.



أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 سجل 705 جنيها عيار 21 يسجل 823 جنيها عيار 214 يسجل 940 جنيها الجنيه الذهب 6584 جنيها أونصة الذهب 1885 دولار

بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع أمس الخميس إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد، وهذا أول سبب فى ارتفاع الذهب.

وتعهد مجلس الاحتياطي أول أمس الأربعاء على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

ورغم الارتفاع الكبير للذهب مساء أمس، إلا أن المعدن النفيس نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1884.41 دولار للأونصة قبل إغلاق بورصة طوكيو وفي الأسبوع، مرتفعا 2.4 % منذ بداية الأسبوع، كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار.

وقالت مارجريت يانغ لرويترز "التحفيز المالي الأميركي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا المتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع"، وهنا تسبب جنى الأرباح فى هبوط طفيف نسبيا قياسا على حجم ارتفاع الذهب والذى بلغ ذروته هذا الأسبوع، ليعوض خسائر نوفمبر 2020، بعد هبوط الذهب 100 دولارا، مع بدء توزيع عقار فيروس كورونا على الدول.

وهنا فى سوق الصاغة بمصر، من المتوقع أن تهبط أسعار الذهب الساعات القادمة استجابة لهبوط محتمل فى سعر أونصة الذهب عالميا، مع الاتجاه لجنى الأرباح.