شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 0.7575، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي تدعم التوقعات بالارتفاع، والتي تستهدف مستوى 0.7700 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 0.7575 و0.7510 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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