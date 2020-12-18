شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية جديدة ليعيد اختبار مستوى 1875.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، إلى جانب المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تبدأ عند 1917.00 وتمتد إلى 1928.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد