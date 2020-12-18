شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ليحوم حول مستوى 1.2250، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط المؤقت بقية اليوم والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2175 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2270 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2160 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت