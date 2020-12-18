شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن مستويات الثقة بمناخ الأعمال الألماني على خلاف التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 92.1 نقطة ، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى مستوي 90.2 نقطة، أفضل من القراءة السابقة مستوي 90.9 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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