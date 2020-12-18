شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.99 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ227.46 ريال سعودى. وبلغت ذروة أسبوع الذهب السعودى بسبب ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.