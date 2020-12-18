شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.47% بما يعادل 0.61 نقطة ليستقر على سعر 42.03 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس إيجابي على اثر وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.72، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 46.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد