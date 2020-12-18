شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يواصل الارتفاع – تحليل – 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولد مان ساكس (GS) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة إلى ذلك يستفيد من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.66 نقطة ليستقر على سعر 244.43 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 236.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 250.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد