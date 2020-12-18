هوم ديبوت يصل لمنطقة مقاومة مفصلية – تحليل – 18-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى اختبار سقف تركيبة فنية إيجابية قيد التكوين على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.62% بما يعادل 4.38 نقطة ليستقر على سعر 273.97 دولار، ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 264.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 292.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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