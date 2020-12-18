شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن ذروة عامين ونصف بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى عامين ونصف مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن العملة الموحدة لا تزال بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين فى معظم أسواق المال.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2238$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2265 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2270$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2272$ ، فى ظل الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة قرابة 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة بالأسواق.

وتعاذ المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين إلى بيانات قوية عن اقتصاد منطقة اليورو ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري ، بجانب قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

نما قطاعي الصناعات التحويلية الأوروبي والألماني فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ، بأفضل وتيرة فى أكثر من عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية الأوروبية خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

فى الولايات المتحدة ، يواصل كبار قادة الكونغرس الأمريكي اجتماعاتهم المكثفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إقرار تحفيز مالي جديد بنحو 900 مليار دولار فى البلاد بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.