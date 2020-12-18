شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية على نطاق واسع فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 3.8% خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، بأسوأ وتيرة منذ نيسان/أبريل الماضي ،أفضل قليلا من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 4.0% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 1.3% المعدلة من ارتفاع بمقدار 1.2% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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