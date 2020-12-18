شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم..انخفاض الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-12-2020، في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضاً لتتراوح بين 2-5.5 جنيهاً للكيلو مقابل 2.5-6.5 جنيهاً للكيلو أمس، واستقرت أسعار البطاطس بين 1.25-2.5 جنيهاً للكيلو.

وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الكوسة تراوحت بين 2- 4.5 جنيهاً للكيلو، الجزر تراوح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والملوخية تراوحت بين 2-4 جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيهاً للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، الباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو ،