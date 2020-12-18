شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم..انخفاض الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-12-2020، في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضاً لتتراوح بين 2-5.5 جنيهاً للكيلو مقابل 2.5-6.5 جنيهاً للكيلو أمس، واستقرت أسعار البطاطس بين 1.25-2.5 جنيهاً للكيلو.
وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الكوسة تراوحت بين 2- 4.5 جنيهاً للكيلو، الجزر تراوح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والملوخية تراوحت بين 2-4 جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيهاً للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، الباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو ،
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم..انخفاض الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.