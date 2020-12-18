شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم وحديد التسليح يتراوح بين 10600-11100جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مواد البناء اليوم الجمعة 18-12-2020، استقرارا فى الأسعار لجميع الخامات، وفقاً لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في الاتحاد العام للغرف التجارية. واستقرت أسعار الأسمنت حيث سجل 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، و أسعار حديد التسليح تتراوح بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، و السعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت، مضيفة أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.

وكشف وزير المالية محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لم يتم إغلاقه وهناك لجنة لمتابعة الأمر، ونسعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب