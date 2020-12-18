شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس، بينما لا يزال بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.33% إلى مستويات 103.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.11، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.49، بينما حقق الأدنى له عند 103.10.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج اتساع الانكماش إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج اتساع انكماش 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 17-18 كانون الأول/ديسمبر بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن البقاء على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر وأكد صانعي السياسة النقدية من جديد علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 190$ مليار مقابل 171$ مليار في الربع الثاني الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 12.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الجولة الثانية لاختبارات الإجهاد تتضمن نتائج أكثر من 34 مصارف في الولايات المتحدة، بما في ذلك المصارف التي نجحت والتي فشلت في اجتياز الاختبارات في الجولة الأولى، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر الأربعاء الماضي والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تعهدوا الأربعاء الماضي من جديد بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع الفيدرالي، بأن الحجة من أجل التحفيز المالي "قوية جداً جداً"، وجاء وسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجه التداعيات السلبية لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الأربعاء بأن المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 72.85 مليون ولقي 1,643,339 شخص مصرعهم في 222 دولة.