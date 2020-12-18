شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف الممتد الأول – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد الاقتراب من هدفنا الأول المنتظر عند 26.25، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن طالما أن السعر فوق 25.06، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 26.88.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 26.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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