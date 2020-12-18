شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ تصحيح صاعد – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستوى القاع المسجّل بداية الأسبوع عند 1.2688 مجدداً وارتد صعوداً من هناك، لنشهد ملامح تشكّل نموذج قاع مزدوج يدعم فرص بدء تصحيح صاعد على المدى اللحظي، مما يجعلنا نرجّح الارتفاع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 1.2854 ثم 1.2956 كأهداف إيجابية رئيسية.

لذلك، نحن نتوقّع استمرار الميل الصاعد اليوم، واختراق 1.2765 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2688 سيوقف السيناريو التصحيحي الصاعد ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2690 والمقاومة 1.2820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد