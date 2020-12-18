شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 1.3600 وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليتحرك دون 1.3540، مما يضع السعر تحت ضغط تصحيحي هابط متوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو اختبار مستوى 1.3435 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق 1.3540 والثبات فوقه من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3435 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل هدفه التالي إلى 1.3380.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3435 والمقاومة 1.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط