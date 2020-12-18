شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بسلبية بعد الاقتراب من مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليتجه نحو إجراء بعض التصحيح الهابط المؤقت، في طريقه لاختبار مستوى 1.2175 قبل العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع مؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2175 سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل هدفه التالي إلى 1.2060 قبل محاولة الارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2160 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت