شكرا لقرائتكم خبر عن 42.6 مليون مستخدم للإنترنت فى شهر أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد مستخدمى الانترنت فى مصر فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ عدد المستخدمين إلى 42.6 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 38 مليون مستخدم فى أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو 4.6 مليون مستخدم.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد المستخدمين للانترنت عن طريق الموديم بلغ 2.1 مليون مستخدم فى أغسطس الماضي، مقابل 2.9 مليون مستخدم فى نفس الشهر من عام 2019، بفارق تراجع 800 ألف مستخدم.

وفى نفس السياق، بلغ عدد المشتركون فى التليفون المحمول نحو 96.2 مليون مشترك فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 94.8 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليون مشترك، بينما بلغ عدد المشتركون فى التليفون الثابت نحو 10.1 مليون مشترك فى أغسطس الماضي، مقابل 8.7 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.4 مليون مشترك.

وكان عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول قد حقق ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 96.7 مليون مشترك فى شهر مايو الماضي، مقابل 93.8 مليون مشترك فى شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.9 مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركى التليفون الثابت نحو 9.9 مليون مشترك فى شهر مايو الماضي، مقابل 8.6 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.3 مليون مشترك.