شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على بنك اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة وسط تطلع المستثمرين لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض 252 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز 472 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 250 مليون دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت ارتفاعاً 9.4 مقابل تراجع 6.9 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.9% مقابل 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج اتساع الانكماش إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.7% في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج اتساع انكماش 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع البنك المركزي الياباني 17-18 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لذى بنك اليابان على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، والكشف عن بيان السياسة النقدية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاض خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليخسر 0.74 نقطة ويصل إلى المستوى 1,791.84، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 49.78 نقطة ويصل إلى المستوى 26,756.89.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,019.09، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 4.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,409.31.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.73% ليخسر 194.51 نقطة ويصل إلى المستوى 26,483.87، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليربح 1.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,772.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 2.05% ليخسر 264.45 نقطة ويصل إلى المستوى 12,624.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.91% ليخسر هو الأخر 61.27 نقطة ويصل إلى المستوى 6,695.40.