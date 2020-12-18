شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018، بينما لا يزال بصدد سابع مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 0.7132 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7149، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7153، بينما حقق الأدنى له عند 0.7131.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض 252 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز 472 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 250 مليون دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت ارتفاعاً 9.4 مقابل تراجع 6.9 في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 190$ مليار مقابل 171$ مليار في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 12.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الجولة الثانية لاختبارات الإجهاد تتضمن نتائج أكثر من 34 مصارف في الولايات المتحدة، بما في ذلك المصارف التي نجحت والتي فشلت في اجتياز الاختبارات في الجولة الأولى، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر الأربعاء الماضي والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.