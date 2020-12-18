شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت فائض بما قيمته 252 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 472 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 501 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أفضل التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 250 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 3.26 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 2.19 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى 5.2 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.8 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، بينما أوضحت قراءة الواردات انخفاضاً إلى 4.95 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.27 مليار دولار نيوزيلندي.