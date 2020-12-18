شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" يعلن تراجعا طفيفا للواردات المصرية فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداته نحو 13 مليون و135 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 13 مليون و529 ألف دولار في أغسطس عام 2019، بتراجع طفيف بلغ 391 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منها، إلى أن واردات مصر الجمبري جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت نحو 618 مليون و705 ألف دولار، في أغسطس الماضي، مقابل 681 مليون و46 ألف دولار في أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 62 مليون و341 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من لحم الديوك بلغت نحو 357 مليون و440 ألف جنيه "22 مليون و340 ألف دولار" - 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار- فى يوليو الماضى، مقابل 312 مليون و48 ألف جنيه "19 مليون و503 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 45 مليون و392 ألف جنيه.

أما فى شهر أغسطس الماضى، فقد بلغت قيمة صادرات لحم الديوك نحو 181 مليون و440 ألف جنيه "11 مليون و340 ألف دولار"، مقابل 238 مليون و544 ألف جنيه "14 مليون و909 ألف دولار" فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 57 مليون و104 ألف جنيه.