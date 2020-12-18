شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكاكولا تنوي خفض المزيد من الوظائف والسهم يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "كوكاكولا" عبر وسائل إعلامية عن خطة تنوي بموجبها خفض ما يقرب من 2200 وظيفة على مستوى العالم في إطار عمليات إعادة الهيكلة ردا على تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة "كوكاكولا" سوف تستغني عن مئات الموظفين من فروعها على مستوى العالم مع دفع تعويضات لهم أو منحهم خيار التقاعد مبكرا لما يقرب من 1200 موظف في الولايات المتحدة.



وحال تنفيذ الخطة، سيمثل الموظفون الـ2200 ما يعادل 12% من القوة العاملة لشركة "كوكاكولا" في الولايات المتحدة، وبنهاية عام 2019، كان يعمل في الشركة الأمريكية نحو 86.2 ألف موظف على مستوى العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة المشروبات الغازية الأمريكية قد أفادت في أغسطس/آب هذا العام بأنها قد تستغني عن أربعة آلاف موظف في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "كوكاكولا" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الخميس عند 53.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 53.1 دولار.