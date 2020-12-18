شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال بين جونسون وفون دير لايين: تجاوز الخلافات «صعب للغاية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الخميس إن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون «صعبًا للغاية»، بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة على تويتر: «قمنا بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر الجمعة».

من جهتها قالت الحكومة البريطانية إن جونسون أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوقت المتبقي بات ضيقاً للغاية، وأن لندن ترجح فشل المفاوضات «في حال عدم حصول تغير كبير» في موقف الاتحاد الأوروبي. (وكالات)