«وول سـتريت» تعانـق مسـتويات جديـدة بدعـم التحـفـيز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك قي برصة نيويورك، عند مستويات قياسية جديدة أمس الخميس، بدعم آمال التوصل إلى اتفاق في واشنطن حول حزمة مساعدات مالية إضافية قبل نهاية عام 2020.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.6% عند 3733 نقطة إلى جانب قفزة 0.67% لناسداك عند 12742 نقطة. وقفز مؤشر داو جونز 135 نقطة أو 0.5%.

وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطّردة في إصابات كوفيد-19، ما يعطي دليلاً جديداً على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفاً للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 862 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

وتكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19، حيث بلغ عدد الإصابات 16.7 مليون على الأقل في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف، بحسب إحصاء لرويترز.وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية القيود على الشركات، في حين يحرص البعض على تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والحانات.وفي القارة العجوز، ظلت أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في عشرة شهور أمس الخميس، إذ تعزز الآمال بشأن مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتوزيع محتمل للقاحات مضادة لكوفيد-19 في أوروبا التوقعات لتعاف اقتصادي عالمي.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1% ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6%، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما جاهزتان لبدء تحصين مواطنيهما بلقاح تنتجه فايزر وبيونتك في الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول، فور أن توافق عليه وكالة الأدوية الأوروبية.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، فيما تركز الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا المركزي، ومن المتوقع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير ترقباً لمصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أسهم دبليو.بي.بي 3.7% إذ قالت أكبر شركة إعلانات في العالم إنها تتوقع العودة إلى مستوى 2019 لصافي المبيعات بحلول 2022.

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية أمس الخميس إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.18% إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.32% إلى 1792.58 نقطة.

وساد الحذر بين بعض المتعاملين إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.

وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكاي أعلى مستوى في 29 عاماً ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.

وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس إذ ارتفع 6.61% تلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23%.

وكان سهم داي-إيتشي سانكيو الأقل أداء إذ هبط 4.4% تلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23%.

وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05% بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58%.

ونزل سهم فوجي فيلم القابضة 3% بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خلصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد-19. (وكالات)