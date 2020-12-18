شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر: «أدنوك» تنفذ رؤية القيادة بالاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

جددت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التزامها الراسخ بالاستثمار في الكوادر البشرية مؤكدة بأن تطوير وتأهيل الكوادر الشابة يأتي في قمة أولويات الشركة لإعداد الجيل القادم من أصحاب الكفاءات والمهارات وتمكينهم من مواصلة مسيرة نجاحات الشركة والارتقاء بأدائها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال منتدى أدنوك للشباب الذي نظمته الشركة افتراضياً وشارك فيه الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وشارك في فعاليات المنتدى محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وفيكي هولوب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»، وبراتيما رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لشركة «أو جي سي أي كلايمت»، ودانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أي إتش إس ماركت»، والدكتورة باربرا بيرجر، نائب الرئيس للاستراتيجية والابتكار في شركة «شيفرون».

دور محوري

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته خلال المنتدى، التزام أدنوك بالعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الشابة وتدريبهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم، مشدداً على الدور المحوري لجيل الشباب في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي والمساهمة في تمكين التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، مشيداً بالتزامهم وتفانيهم وإخلاصهم والذي كان له دور كبير في ضمان استمرارية الأعمال في مختلف المواقع والمصانع والمواقع البرية البحرية خلال الجائحة.

وقال: «يشكل الشباب النسبة الأكبر من القوى العاملة في أدنوك ويمثلون عاملاً رئيسياً في تمكين الشركة من تنفيذ أهداف استراتيجيتها المتكاملة ونحن فخورون بالدور الذي تقوم به كوادرنا الشابة في مختلف مواقع العمل، ومساهمتهم الفعالة التي مكنت أدنوك من تحقيق أداء قوي هذا العام والمحافظة على نموها وتطورها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة».

وأضاف: «ستشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في أهمية دور الكوادر الشابة فيما نركز على مضاعفة جهودنا لتعزيز المساهمة في تمكين التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وذلك من خلال ترسيخ دور أدنوك مزوداً عالمياً موثوقاً للطاقة، ودعم وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي، وتعزيز وزيادة القيمة المحلية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات».

ودعا الدكتور سلطان أحمد الجابر الكوادر الشابة إلى مواصلة الالتزام بالقيم المؤسسية لأدنوك، وثقافة الأداء المميز، وبذل المزيد من الجهد، والعمل بروح الفريق الواحد، وأداء الأعمال بأسلوب جديد ومبتكر لمواكبة تطلعات وطموحات النمو والتقدم والتطور في دولة الإمارات.

واستعرض أهمية منتدى أدنوك للشباب كمنبر يتيح للكوادر الشابة اكتساب معرفة دقيقة وشاملة حول استراتيجية الشركة وكيفية مساهمتهم في إنجاحها، كما يتيح المنتدى أيضاً الفرصة للإدارة التنفيذية للتعرف على أفضل السبل لدعم جيل الشباب من أصحاب الكفاءات المتميزة وكيفية تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة بما يمكّنهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يلعب منتدى الشباب دوراً مهماً ضمن نهجنا لتطوير الكوادر الشباب وصقل مهاراتهم وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تركز أدنوك بصورة دائمة على دعم وتطوير كوادرها الشابة، وتوفير فرص تدريب عملية لهم في مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز، لمساعدتهم على إطلاق طاقاتهم الكامنة وليقوموا بالدور المتوقع منهم في تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة 2030 للنمو الذكي».

فرص متاحة للشباب

وقال عمر بن سلطان العلماء: «تتماشى أهداف دولة الإمارات الطموحة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيف هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان بشكل سليم وآمن مع تركيزها الدائم على تطوير الكوادر الوطنية الشابة وصقل مهاراتهم وقدراتهم التقنية ونسعى جاهدين لخلق بيئة تسهم في تحفيز الشباب المواطنين وتشجيعهم على تحقيق النجاح في مسيرة نموهم وتطورهم المهني، ويعد منتدى أدنوك للشباب مثالاً على الفرص المتاحة للكوادر الشابة والتي تهدف جميعها إلى توفير منبر للتواصل مع الشباب، وتمكينهم من إبداء آرائهم وتطلعاتهم واهتماماتهم ومناقشة سبل تطوير قدراتهم، بما يسهم في تعزيز دورهم ومشاركتهم في إيجاد حلول واقعية واقتراحات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لشركاتهم ومؤسساتهم ولدولة الإمارات».

وأضاف: «يتيح المنتدى الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى مع قادة المستقبل والاستماع إلى وجهات نظرهم حول تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل اقتصادنا الرقمي».

تحدي الاستدامة

وخاطب المنتدى عدد من قادة قطاع النفط والغاز في العالم مستعرضين آراءهم حول جوانب الاستدامة كما تبادلوا الآراء ووجهات النظر مع المشاركين من الكوادر الشابة حول التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وفي ختام فعاليات المنتدى، شارك الشباب في «تحدي الاستدامة»، وهو تطبيق تفاعلي تم تصميمه لتعزيز معرفة المشاركين بمجالات الاستدامة الرئيسية، وإكسابهم معرفة دقيقة بالتحديات والمواضيع التي تواجه قطاع النفط والغاز فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة. كما يتيح التطبيق التعرف على جهود ومبادرات أدنوك لتعزيز إرثها العريق في الإنتاج المسؤول للنفط والغاز في إطار سعيها الدائم لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة 2030.

3 آلاف مشارك

وتضمن المنتدى والذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف من الكوادر الشبابية، جلسة حوار شبابية تحت شعار «المرحلة القادمة: من المحافظة على سير العمليات إلى تحقيق الازدهار»، ناقش خلالها أعضاء مجلس أدنوك للشباب، والذين يمثلون مجالات فنية متنوعة، ضرورة المحافظة على مرونة الشركة وتعزيز تنافسيتها وسرعة التكيف مع التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم.

حلول مبتكرة

ويهدف منتدى أدنوك للشباب لتوفير منبر فعال لكوادر أدنوك الشابة يمكنهم من تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز مرونة الشركة والمحافظة على تنافسيتها على المدى البعيد، بما يضمن استمرارها في القيام بدورها المحوري في دعم نمو وتطور اقتصاد دولة الإمارات.

تطوير القيادات

وتعمل أدنوك على تطبيق عدد من برامج تطوير الشباب المواطنين في قطاع النفط والغاز من ضمنها «برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة» وبرنامج القادة الناشئين، والقيادات المتقدمة، وتطوير القيادات النسائية، وتدريب وتوجيه المرأة، وبرنامج المرأة القيادية، وبرنامج القيادات التنفيذية والعديد غيرها، والتي تهدف جميعها إلى توفير قيادات مستقبلية متميزة قادرة على خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

شباب الوطن مساهم فعال في تحقيق النمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»

