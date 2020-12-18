شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة» تتيح للمستثمرين شراء أسهم في 3 شركات واعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إدراج ثلاث شركات تابعة لها في منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في أواخر شهر ديسمبر الجاري، ما يمنح المستثمرين الحاليين والجدد فرصة للمشاركة في مسيرة نمو هذه الشركات الواعدة كما تعود بالفائدة على الشركة العالمية القابضة من خلال تعزيز سمعتها وتسليط الضوء على إمكاناتها من خلال الشركات المذكورة.

بالمز الرياضية

سوف يتم إدراج أسهم شركة «بالمز الرياضية» في 21 ديسمبر تحت الرمز (PALMS)، وتبلغ القيمة الإسمية لرأس مال أسهمها 150 مليون درهم، بينما تصل القيمة الإسمية لكل سهم إلى درهم واحد. وقد حققت هذه الشركة، منذ تأسيسها عام 2010، مسيرة نمو رائعة وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز مزوّدي برامج التعليم الرياضي في دولة الإمارات بجانب خدماتها في إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية والتسويق الرياضي. وبلغت قيمة محفظة أصول الشركة 334.5 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

مخازن زي

سوف يتم إدراج أسهم شركة مخازن زي في 23 ديسمبر الجاري تحت الرمز (ZS)، وهي شركة متخصصة في تجارة واستيراد المواد الاستهلاكية الطازجة والأطعمة المُعلبة والمحفوظة والمجمّدة. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مالها 100 مليون درهم، في حين تصل القيمة الاسمية لكل سهم إلى درهم واحد. وقد بلغت قيمة محفظة أصول الشركة، التي تأسست عام 2002، نحو 189 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.

إيزي ليس

سيتم إدراج أسهم شركة إيزي ليس، المتخصصة في تأجير الدراجات النارية لخدمة القطاع المتنامي الخاص بتوصيل الطلبات وخدمات البريد السريع، ما بعد تاريخ 27 ديسمبر 2020. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال أسهم الشركة 30 مليون درهم، بينما تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 1 درهم. وقد بلغت قيمة محفظة أصول الشركة، التي تأسست في عام 2011، نحو 74.1 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2020.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة قفزات نوعية في مسيرة نموّها وتحوّلت إلى شركة قابضة تمتلك محفظة استثمارات متنوعة وتحظى بجاذبية واسعة بين أوساط المستثمرين الدوليين، ويستقر العديد من شركاتها الأسرع نمواً في دولة الإمارات مستفيدة من الاتجاهات المحلية المتغيرة على صعيد المستهلكين والاستثمارات. وتُعد بالمز الرياضية ومخازن زي وإيزي ليس شركات رائدة في مجالاتها وتمتلك كل منها سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في التوسّع ونمو الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وهي تنتمي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يستفيد من الدعم المالي القوي المخصص لقطاع الشركات كما تحظى بفرص رائعة عبر شبكات الأعمال الإقليمية الواسعة. ولا شك أن خطوة إدراج هذه الشركات الطموحة ضمن منصة السوق الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية من شأنها أن توفر للمستثمرين فرصة استثنائية للمشاركة بشكل مباشر في دعم المراحل المبكرة والمتوسطة من مسيرة نمو هذه الشركات».