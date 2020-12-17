شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، اميرالد للاستثمار العقاري، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، غاز مصر، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة النصر للأعمال المدنية، سبيد ميديكال، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.52%، والعرب على 3.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13062 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4196 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، 4424 سهم، 27 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، النعيم القابضة للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد، 5002 سهم، 69.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، 51.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 640.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 200 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 5000 سهم، 10 آلاف سهم، 2000 سهم، 30.7 ألف سهم، 29.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 70 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير المصدرة لعدد 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 174 مليون جنيه.

النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس هاني حماد، في التعاقد مع مكتب التقييم على ضوء العروض المقدمة، وذلك لإعداد تقرير القيمة العادلة للسهم، على أن يكون التقرير صادر من مستشار مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أن يتم ذلك في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه، وعرض التقرير على مجلس الإدارة فور وروده.

كما فقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم على شركة النصر للأعمال المدنية التابعة لشركة مدينة نصر للإسكان التعمير، حتى عدد 13.17 مليون سهم تمثل نسبة 90 بالمائة من الأسهم بسعر 11 جنيهاً للسهم، وقدم العرض هم: شركة أودن للاستثمارات المالية، وشركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وشركة يوني مكس للخرسانة الجاهزة، وشركة ريدكون للتعمير، وشركة نيوسمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية.

الرقابة المالية

قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة العالم العربي للاستثمارات المالية عن مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية) لمدة ثلاثين يوما إعمالا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يأتي ذلك لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 8 أغسطس 2019.

العربية لحليج الأقطان

حققت الشركة العربية لحليج الأقطان، تراجع صافي خسائر بعد احتساب الضرائب إلى 14.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 30.09 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 245.17 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 336.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

عامر جروب

أعلنت مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، موافقة شركة العاصمة الإدارية على خطاب شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية بعدم الممانعة على إبرام عقد التطوير لقطعة الأرض مساحتها فدان وألف متر مربع لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة.